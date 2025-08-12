Готовивший теракт в Подмосковье мужчина уклонялся от мобилизации на Украине
Задержанный за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны России является гражданином Украины, который в 2023 году бежал с территории страны, уклоняясь от мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что подозреваемый планировал осуществить теракт в Подмосковье. Взрывное устройство было установлено под днище автомобиля. Электронные компоненты управления взрывом находились внутри салона, в панели под рулевым колесом.
По данным следствия, автомобиль был начинён более чем 60 килограммами взрывчатки. Устройство представляло собой мощную самодельную бомбу, способную нанести серьёзный урон как автомобилю, так и окружающим.
Задержанный, имя которого пока не раскрывается, успел получить российское гражданство после бегства с Украины. Силовые ведомства уточняют, что его действия тщательно координировались, и сейчас ведётся проверка на наличие возможных сообщников и кураторов.
Следствие продолжается. Официальных комментариев от ФСБ и Минобороны РФ на момент публикации не поступало.
