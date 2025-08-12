Готовивший теракт в Подмосковье мужчина уклонялся от мобилизации на Украине

12 августа 2025, 11:48

Фото: iStock/Diy13

Задержанный за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны России является гражданином Украины, который в 2023 году бежал с территории страны, уклоняясь от мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.