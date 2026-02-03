В США мужчину арестовали за непристойное поведение с пылесосом

03 февраля 2026, 08:56

Фото: iStock/Vladimir Sukhachev

Житель Киссими попал в полицию после странного инцидента. 22 января на Грассендейл-стрит соседи заметили 51-летнего Кевина Дейла Вестерхолда, обнажающегося и совершавшего непристойные действия с пылесосом.