В США мужчину арестовали за непристойное поведение с пылесосом
Житель Киссими попал в полицию после странного инцидента. 22 января на Грассендейл-стрит соседи заметили 51-летнего Кевина Дейла Вестерхолда, обнажающегося и совершавшего непристойные действия с пылесосом.
Полиция прибыла на вызов и получила видеозаписи, на которых видно, как мужчина использует трубу пылесоса в откровенных целях. Ранее соседи уже жаловались на его поведение в общественных местах. В ходе расследования выяснилось, что Вестерхолд и его жена владеют двумя объектами для аренды через Airbnb. Соседи предоставили правоохранителям записи с камер наблюдения, на которых зафиксированы аналогичные действия гражданина в декабре.
26 января суд выдал ордер на арест, и американец оказался за решеткой. Ему предъявили обвинение в непристойном обнажении.
Читайте также: