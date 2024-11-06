В России снизилось число ДТП с погибшими и ранеными

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За девять месяцев этого года в России было зарегистрировано на 1,6% меньше ДТП с погибшими и ранеными, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные указаны в отчёте Научного центра БДД МВД России.
При этом число раненых в ДТП за это время снизилось на 2,5%, а вот число погибших в авариях, наоборот, выросло на 0,6%.
А на Кузбассе произошло смертельное ДТП с участием 18-летнего парня. Так, молодой человек, сев за руль без наличия водительских прав, сбил насмерть 65-летнюю женщину. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что на Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к значительным затруднениям в движении.
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«Однако уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким — каждое 11-е ДТП привело к смертельному исходу», — приводят «Известия» сообщение аналитиков МВД.
А на Кузбассе произошло смертельное ДТП с участием 18-летнего парня. Так, молодой человек, сев за руль без наличия водительских прав, сбил насмерть 65-летнюю женщину. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы.
«Для установления всех обстоятельств произошедшего следователем ОМВД России по г. Березовскому назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — приводит «Сiбдепо» сообщение полиции региона.
Ранее сообщалось, что на Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к значительным затруднениям в движении.
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Мелисса Тимофеева