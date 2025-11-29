В России собака взорвала квартиру, пока хозяина не было дома
Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
В Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС в своем телеграм-канале.
Все произошло 28 ноября в доме по улице Фадеева. Мужчина оставил на плите баллончик дихлофоса и ушел по делам, оставив в квартире собаку. Питомец резвился на кухне и случайно включил конфорки — об этом говорят следы зубов. Баллончик нагрелся и взорвался, но вскоре огонь погас сам. Когда на место прибыли спасатели, возгорания не было.
Ударная волна выбила входную дверь, разбила стекла межкомнатной и балконной дверей, а также кухонную плиту. Кроме того, пламенем испорчены обои и часть кухонного гарнитура. К счастью, хвостатый не пострадал, успев быстро спрятаться на балконе.
