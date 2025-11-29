В России собака взорвала квартиру, пока хозяина не было дома

29 ноября 2025, 15:20

В Новосибирске собака включила плиту и устроила взрыв в квартире

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС в своем телеграм-канале.