В России сосед-педофил изнасиловал девочку с задержкой развития
Жителя Тюменской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней соседки с задержкой развития. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
По версии следствия, все произошло в Голышмановском округе. Мужчина узнал, что у девочки есть проблемы с психикой, и надругался над ней. Ребенок в силу возраста и особенностей здоровья не мог в полной мере осознавать происходящее и сопротивляться.
Фигуранта обвинили по пункту «а» части 3 статьи 131 УК: «Изнасилование несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния». В ходе заседания он полностью признал вину, но от дачи показаний отказался.
При вынесении приговора суд учел тяжесть преступления и смягчающие обстоятельства. Осужденного обязали выплатить 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Ему также назначили полтора года ограничения свободы после отбытия основного срока.
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