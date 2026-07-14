В России сосед-педофил изнасиловал девочку с задержкой развития

14 июля 2026, 11:15

Под Тюменью педофил получил 13 лет за изнасилование соседки с задержкой развития

Фото: iStock/filrom

Жителя Тюменской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней соседки с задержкой развития. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.