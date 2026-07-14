Сотни детей эвакуировали из детского лагеря в России
Более 300 человек эвакуировали из затопленного детского лагеря «Салют» в Ирбитском районе Свердловской области. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Детей и взрослых вывезли на КамАЗах. Спасатели также эвакуировали около 130 постояльцев реабилитационного центра, расположенного рядом с лагерем. Кроме того, с фермы в соседнем районе вывезли 300 из пяти тысяч коров.
Причиной подтоплений в регионе стал резкий подъем уровня воды в реках Ница и Ирбит. В настоящий момент там затоплены 18 муниципалитетов и 61 населенный пункт. Всего в воде оказались более тысячи участков и 180 домов.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области соседи подожгли дом с тремя детьми после просьбы убавить музыку.
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