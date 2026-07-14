Сотни детей эвакуировали из детского лагеря в России

14 июля 2026, 10:58

Более 300 детей эвакуировали из затопленного лагеря в Свердловской области

Фото: iStock/Mrkit99

Более 300 человек эвакуировали из затопленного детского лагеря «Салют» в Ирбитском районе Свердловской области. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.