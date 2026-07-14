Незарегистрированный турист не выжил на Курильских островах

14 июля 2026, 10:27

Незарегистрированный турист сорвался со скалы на Курилах и погиб от травмы головы

Фото: iStock/Lenorlux

Незарегистрированный турист погиб на Курильских островах. Об этом сообщает телеканал АСТВ со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области.