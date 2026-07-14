Незарегистрированный турист не выжил на Курильских островах
Незарегистрированный турист погиб на Курильских островах. Об этом сообщает телеканал АСТВ со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области.
Мужчина сорвался с Четовой скалы на острове Итуруп, после чего скончался от черепно-мозговой травмы. Сообщение о происшествии поступило 14 июля в 13:08 по местному времени (04:08 мск). На место выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова, а также бригада скорой помощи и полиция.
Прибывшие медики констатировали смерть. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что альпинист не выжил после восхождения на Эльбрус. Группа из четырех человек осуществила подъем на стратовулкан в сопровождении двух гидов. На обратном пути один из них внезапно почувствовал недомогание и умер.
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