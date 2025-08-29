В России спасли упавшего со скалы горного пленника
В Северной Осетии спасли ослика, который неделю провёл в ущелье после падения с обрыва в бурную реку, сообщает KP.RU.
Первую попытку вызволить животное предприняло МЧС, но у спасателей не оказалось нужной техники, и тогда местные жители организовали операцию самостоятельно: привезли подъёмник и соорудили из тросов импровизированную шлейку, осторожно подняв копытного и даже завязав ему глаза, чтобы не напугать.
Спустя несколько дней за исхудавшим животным прибыли ставропольские волонтёры из центра «Пеликан» — им пришлось пробираться по горным тропам, чтобы доставить раненого в безопасное место и оказать первую помощь. Рентген сделали прямо в хлеву: врачами зафиксирован перелом конечности, обещают наложить гипс и перевязку.
По снимкам и фотографиям, пишут обозреватели, видно, что ослик уже более бодр и спокойно позволяет себя трогать, а команда волонтёров оптимистично смотрит на перспективы его выздоровления.
