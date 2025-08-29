Стало известно, откуда доносятся выстрелы в Махачкале

29 августа 2025, 19:21

Перестрелка произошла в торговом центре «Этажи» в Махачкале

Фото: iStock/blinow61

Перестрелка произошла в торговом центре «Этажи» в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.





В настоящее время информация о пострадавших, а также о причинах и обстоятельствах инцидента уточняется. В полиции комментариев по этому поводу пока нет.

«Предварительно, двое молодых ребят повздорили, один из них достал оружие и начал стрелять. Люди разбежались», – сказал собеседник агентства.