Стало известно, откуда доносятся выстрелы в Махачкале
Перестрелка произошла в торговом центре «Этажи» в Махачкале
Перестрелка произошла в торговом центре «Этажи» в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
В настоящее время информация о пострадавших, а также о причинах и обстоятельствах инцидента уточняется. В полиции комментариев по этому поводу пока нет.
«Предварительно, двое молодых ребят повздорили, один из них достал оружие и начал стрелять. Люди разбежались», – сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что стрельба произошла на территории школы на Старо-Петергофском проспекте в Санкт-Петербурге. Предполагается, что огонь открыл охранник, которого приняли на работу на время летних каникул. Мужчине не мене пяти раз выстрелил в воздух из пневматического пистолета.