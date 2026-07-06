Водитель гидроцикла пострадал при столкновении с катамараном на Волге в Казани
Водитель гидроцикла пострадал при столкновении с катамараном на реке Волге в Казани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, все произошло вечером 5 июля в районе пляжа «Локомотив». Причиной аварии стало нарушение правил плавания на маломерных судах.
В результате 29-летнего мужчину доставили в больницу с порезом нижней челюсти и артериальным кровотечением.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке загорелся катер после двух хлопков в машинном отделении. В этот момент судно проходило пролив между островом Русский и островом Елены в сторону бухты Новик.
На борту находились двое мужчин и 13-летний подросток — все они надели спасательные жилеты и прыгнули в воду. Их подобрало и доставило на берег проплывавшее мимо судно.
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