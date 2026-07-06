Российский подросток купался с другом и утонул в реке
В Хакасии 16-летний подросток утонул во время купания в реке Енисей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики в своем канале в мессенджере Max.
Двое юношей посетили пляж недалеко от села Первомайское в Боградском районе. В какой-то момент один из них нырнул в воду и ушел на дно. Приятель вытащил парня на берег и вызвал скорую помощь.
Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь. В настоящее время в связи с трагедией проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области 38-летний мужчина утонул в Балтийском море на глазах у своего несовершеннолетнего сына. Спасатели вытащили его из воды на берег, однако он уже не подавал признаков жизни.
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