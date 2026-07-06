Российский подросток купался с другом и утонул в реке

06 июля 2026, 09:15

В Хакасии подросток утонул во время купания с другом в Енисее

Фото: iStock/aetb

В Хакасии 16-летний подросток утонул во время купания в реке Енисей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики в своем канале в мессенджере Max.