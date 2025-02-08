В России судят руководство ипподрома за аферу с племенными конями на 24 млн

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В России судят двух руководителей казанского ипподрома за аферу с хищением 24 млн рублей при закупке племенных коней. Об этом сообщает «Татар-информ». Бывшего директора и его заместителя обвиняют в особо крупном мошенничестве, отмывании денег и растрате.
Следствие считает, что с 2018 по 2022 годы руководители вместе с предыдущим директором ипподрома присвоили себе более 24 миллионов рублей, которые татарстанский Минсельхоз выделил им для покупки племенных лошадей, чтобы проводить конно-спортивные соревнования и мероприятия.
К тому же следователям удалось узнать, что директор «Племконзавода» в 2016 году продал трактор «Беларус» стоимостью 600 тысяч рублей одному из родственников по «свойской» цене в 52 тысячи, а в 2020 году — прикарманил 3,5 млн рублей через поддельный договор займа.
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«После этого они незаконно перевели 19 млн рублей на подконтрольные им счета под видом оплаты услуг и купли-продажи товаров», — отмечает издание.
К тому же следователям удалось узнать, что директор «Племконзавода» в 2016 году продал трактор «Беларус» стоимостью 600 тысяч рублей одному из родственников по «свойской» цене в 52 тысячи, а в 2020 году — прикарманил 3,5 млн рублей через поддельный договор займа.
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Данил Пономарев