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Жена бойца СВО отдала 130 тысяч за бесплатные справки для оформления льгот

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

В Кемерове жена бойца СВО отдала 130 тысяч рублей за юридическую помощь для оформления льгот, после чего ей предоставили справки, которые она могла получить бесплатно. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на источник. Фирма, как отмечается, просто запросила документы в различных ведомствах, выдача которых не стоит и рубля.
«За эти «услуги» женщина отдала по договору 130 000. Хотя могла сама их и запросить, и получить, причем бесплатно. Несколько попыток и просьб вернуть деньги обратно ничего не дали. В декабре семья военного обратилась к правоохранителям с заявлением о мошенничестве», — отмечает издание.
В то же время в Москве задержали 21-летнего курьера мошенников, который забрал у 76-летней пенсионерки и 54-летней москвички в общей сумме 3,6 млн рублей. Как сообщает АГН «Москва», до задержания парень успел обменять деньги на криптовалюту и перевести своим кураторам.


«По данным фактам следователем отдела МВД России по району Коптево были возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время полицейские устанавливают личности соучастников преступной деятельности», — пишет агентство.
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#рф
Узнали судьбу всех пассажиров пропавшего на Аляске самолета
AP: все 10 человек на борту пропавшего на Аляске самолета погибли, включая пилота
08 февраля 2025, 05:45

Фото: iStock/frentusha

Еще в четверг в небе над штатом Аляска произошла авиакатастрофа с участием самолета компании Bering Air, выполнявшего рейс из Уналаклита в Ном. На борту находились десять человек, включая девять пассажиров и пилота, и все они погибли. Об этом сообщили в пятницу из агентства Associated Press, ссылаясь на информацию от Береговой охраны США.
Причины инцидента пока неизвестны.

По данным NBC, обломки самолета были обнаружены в 34 милях (54,7 км) к юго-востоку от города Ном. Это стало уже третьей серьезной авиакатастрофой в США за менее чем две недели.

29 января произошло столкновение пассажирского самолета American Airlines с вертолетом Black Hawk, в результате которого погибли 67 человек. Среди них – бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший за Россию, Азербайджан и США. На момент смерти ему было всего 46 лет.

31 января в Филадельфии разбился медицинский борт Learjet 55, унесший жизни не менее семи человек и приведший к госпитализации 19.

Ранее «Радио 1» передавало, что МО РФ подало в суд на РЖД и планирует отсудить миллионы рублей. Также сообщается, что Зеленский подтвердил — Украина скоро запустит систему контрактов для привлечения молодежи 18-24 лет на СВО.

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В Хабаровском крае утонули два несовершеннолетних мальчика
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после смерти двух детей на треснувшем льду
08 февраля 2025, 04:44

Фото: пресс-служба прокуратуры Хабаровского края

В Хабаровском крае в результате трагического инцидента утонули два несовершеннолетних мальчика. Межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по факту их гибели по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, 7 февраля 2025 года мальчики (5 и 7 лет) вышли на кромку льда водоема охлаждения дизельной электростанции в рабочем поселке Охотск. Тот треснул, а дети провалились в воду. Утонули.

В рамках уголовного дела ведется следствие, назначены необходимые экспертизы. Для установления обстоятельств происшествия допрашиваются свидетели.

«Следственное управление предупреждает жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области! Необходимо разъяснять детям правила безопасного поведения вблизи водоемов, в том числе при нахождении на льду в зимнее время года и межсезонье», — сообщает Telegram-канал «Хабаровский следком».
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В Екатеринбурге арестовали блогера Анисимова за экстремизм на его канале

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#уголовное безопасность
#ук
#дети
#следствие
#смерть
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В Екатеринбурге арестовали блогера Анисимова за экстремизм на его канале
В Екатеринбурге арестовали Youtube-блогера Анисимова по делу об экстремизме
08 февраля 2025, 03:05

Фото: iStock/Zolnierek

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал YouTube-блогера Евгения Анисимова до 21 марта по уголовному делу о распространении экстремистских материалов.
По данным пресс-службы Свердловского областного суда, Анисимову предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти с использованием СМИ и служебного положения). Ему грозит штраф до 600 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, блогера задержали утром в четверг в связи с публикациями на ресурсах его медиапроекта «Прекрасная Россия», где он, по версии следствия, неоднократно оскорблял силовиков и выходцев из Средней Азии.

Также в рамках расследования проводились обыски у директора издания «Ермак Медиа» Николая Ермакова, предположительно связанного с аккредитацией Анисимова. На момент задержания YouTube-канал блогера насчитывал 194 тыс. подписчиков, а его Telegram-канал «Кортадор» остаётся активным.

Ранее стало известно, что компания телеведущего Андрея Малахова подала иск в суд. Она собирается взыскать с подрядчика почти полмиллиона рублей.

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Выяснилось, что после ЧП с разливом мазута погибло уже более 80 дельфинов
Число погибших дельфинов после разлива мазута в Черном море возросло до ​84
08 февраля 2025, 01:26

Фото: iStock/SaintM Photos

Более 80 дельфинов погибли в Чёрном море после разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. По данным Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», тела животных обнаруживали на побережье в Тамани, Анапе и Новороссийске, в Туапсинском районе и Сочи.
Директор центра Татьяна Белей подтвердила, что основная часть смертей произошла после второй половины декабря.

«Восемьдесят четыре погибших дельфинов, чья смерть наступила после 15 декабря», — сказала Белей.
Она также добавила, что на данный момент невозможно сделать точный прогноз о будущем количестве погибших дельфинов.

«У китообразных могут быть отложенные последствия: накопленные в организме токсиканты могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям», — передает ее слова «Интерфакс».
Разлив около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов привёл к введению режима ЧС федерального уровня в Краснодарском крае и Севастополе. 10 января из повреждённого танкера произошёл новый выброс мазута, большая часть которого была собрана за три дня. Специалисты откачали из кормы судна более 1,4 тыс. тонн топлива и начали демонтаж конструкции.

Загрязнение также затронуло крымское побережье, включая Керчь и Севастополь, где действуют региональные режимы ЧС.

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#загрязнение
#тела
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В России судят руководство ипподрома за аферу с племенными конями на 24 млн
08 февраля 2025, 00:55

Фото: iStock/Azaliya

В России судят двух руководителей казанского ипподрома за аферу с хищением 24 млн рублей при закупке племенных коней. Об этом сообщает «Татар-информ». Бывшего директора и его заместителя обвиняют в особо крупном мошенничестве, отмывании денег и растрате.
Следствие считает, что с 2018 по 2022 годы руководители вместе с предыдущим директором ипподрома присвоили себе более 24 миллионов рублей, которые татарстанский Минсельхоз выделил им для покупки племенных лошадей, чтобы проводить конно-спортивные соревнования и мероприятия.
«После этого они незаконно перевели 19 млн рублей на подконтрольные им счета под видом оплаты услуг и купли-продажи товаров», — отмечает издание.
К тому же следователям удалось узнать, что директор «Племконзавода» в 2016 году продал трактор «Беларус» стоимостью 600 тысяч рублей одному из родственников по «свойской» цене в 52 тысячи, а в 2020 году — прикарманил 3,5 млн рублей через поддельный договор займа.

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