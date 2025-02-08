Жена бойца СВО отдала 130 тысяч за бесплатные справки для оформления льгот

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В Кемерове жена бойца СВО отдала 130 тысяч рублей за юридическую помощь для оформления льгот, после чего ей предоставили справки, которые она могла получить бесплатно. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на источник. Фирма, как отмечается, просто запросила документы в различных ведомствах, выдача которых не стоит и рубля.
«За эти «услуги» женщина отдала по договору 130 000. Хотя могла сама их и запросить, и получить, причем бесплатно. Несколько попыток и просьб вернуть деньги обратно ничего не дали. В декабре семья военного обратилась к правоохранителям с заявлением о мошенничестве», — отмечает издание.В то же время в Москве задержали 21-летнего курьера мошенников, который забрал у 76-летней пенсионерки и 54-летней москвички в общей сумме 3,6 млн рублей. Как сообщает АГН «Москва», до задержания парень успел обменять деньги на криптовалюту и перевести своим кураторам.
«По данным фактам следователем отдела МВД России по району Коптево были возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время полицейские устанавливают личности соучастников преступной деятельности», — пишет агентство.Читайте также:
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