В России требуют наказать «бородачей в тапках», угрожавших бойцам СВО

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev
Действиям «бородачей в тапочках», угрожавших участникам специальной военной операции, должна быть дана соответствующая правовая оценка. Об этом заявил автор телеграм-канала «Два майора».
Ранее в сети появилось видео конфликта бойцов добровольческой бригады «Эспаньола» и неизвестными в штатском. «Бородачи» остановили колонну бойцов, двигавшуюся на задание. Кто-то из них представлялся сотрудником Росгвардии, другие — военной комендатуры, Следственного комитета, бойцами батальона «Ахмат». Из-за агрессивного поведения неизвестных солдаты «Эспаньолы» вынуждены были взять оружие на изготовку.
Он предложил старшему из «бородачей» записать и опубликовать видео с извинениями. После этого участники конфликта с бойцами СВО должны понести ответственность по закону.
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«Бараны вы. (...) Вы своим зарвавшимся поведением, недопустимым для воина, сами даете даже не поводы, а причины думать многим людям плохо даже (...) не о вас, а о Рамзане Ахматовиче Кадырове, у которого недавно гостил верховный», — написал автор телеграм-канала.
Он предложил старшему из «бородачей» записать и опубликовать видео с извинениями. После этого участники конфликта с бойцами СВО должны понести ответственность по закону.
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Александр Бойцов