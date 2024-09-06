«Бородачи в тапочках» остановили участников СВО и угрожали оружием и должностями

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Неизвестные преградили путь колонне двигавшихся на задание участников СВО из добровольческой бригады «Эспаньола», угрожали им оружием и должностями. Об этом подразделение написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 3 сентября бойцов атаковали неизвестные «бородачи в тапочках», которые утверждали о принадлежности к различным силовым структурам, включая Росгвардию и Следственный комитет.
Также в «Эспаньоле» добавили, что, в связи с угрозой, военным пришлось взять оружие наизготовку и приготовиться к обороне.
Причиной случившегося, как сообщили в подразделении ВС РФ, стал конфликт на фоне ранее произошедшего дорожного инцидента. В связи с этим представители «Эспаньолы» обратились лично к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на нападение.
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Также в «Эспаньоле» добавили, что, в связи с угрозой, военным пришлось взять оружие наизготовку и приготовиться к обороне.
Причиной случившегося, как сообщили в подразделении ВС РФ, стал конфликт на фоне ранее произошедшего дорожного инцидента. В связи с этим представители «Эспаньолы» обратились лично к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на нападение.
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Анастасия Чинкова