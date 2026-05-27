В России участились взрывы пауэрбанков из-за проблем с аккумуляторами
В России с начала недели произошло как минимум два серьезных инцидента с портативными зарядками. Эксперты связывают такие случаи с падением качества аккумуляторов. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
В Москве 25-летняя Кристина поставила пауэрбанк на зарядку и через 20 минут услышала громкий хлопок. Когда девушка прибежала на кухню, устройство уже разорвало на части. Горящие фрагменты разлетелись по комнате и подожгли диван и пол. Москвичка получила ожоги рук.
Похожий случай произошел в Петербурге. 26-летняя Надя поставила китайский пауэрбанк на зарядку, и через несколько минут у него загорелся провод. Девушка пыталась потушить огонь сама, но дыма стало больше. Ей пришлось вызвать пожарных. У петербурженки сгорели плед и пол.
По словам экспертов, проблема связана с качеством устройств. Во многие дешевые китайские пауэрбанки все чаще ставят восстановленные и старые литийионные ячейки. Такие аккумуляторы сильнее нагреваются, быстрее вздуваются и могут уйти в «тепловой разгон». После этого батарея воспламеняется или взрывается прямо во время зарядки.
