Фейерверк разорвался в руках у молодой матери на дне рождения дочери

Фото: iStock/Raul Romario

В Индии на дне рождения ребёнка в руках у матери взорвался фейерверк. Женщина получила тяжёлые ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры случившегося.



Согласно материалу, 25-летняя Симран праздновала трёхлетие дочери в ресторане торгового центра в Нью-Дели. В разгар вечера она с улыбкой взяла пиротехнический пистолет и запустила фейерверк, но он разорвался прямо у неё в руках. Девушка в панике отпрянула в сторону, однако было поздно — часть её платья и волос мгновенно запылала.

Пугающий момент попал на видео, поскольку все торжество записывали на камеру. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу, врачи диагностировали страшные ожоги. У молодой мамы обгорели волосы, в то время как кожа на лице, шее и руках слезла.

Ранее «Радио 1» передавало, что в индийском штате Керала сотрудники больницы спасли младенца, которого мать выбросила в окно после родов. Медики обнаружили малыша, услышав его плачь — в тот момент рядом с ребенком, лежавшим на улице, находилась стая бродячих собак.

Мария Моисеева

