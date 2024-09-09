«Игры кончились»: ВС РФ ведут безжалостную охоту на наемников в зоне СВО

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Иностранные наемники на Украине стали основной целью ВС РФ. Так считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Игры кончились, судя по всему. Россия, похоже, ведет безжалостную охоту на иностранных специалистов на Украине», — написал Малинен в соцсети Х.
Напомним, 6 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесла удар по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что на курском направлении действуют наиболее жестокие подразделения ВСУ, состоящие из наемников. В целом отмечается присутствие наемников из США, Польши и Франции.
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Элина Позднякова