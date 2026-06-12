В России выявили первые случаи «зуда купальщика» в этом сезоне
В России зафиксировали первые в этом сезоне случаи заражения «зудом купальщика». Как сообщает Telegram-канал Baza, у пострадавших врачи наблюдают сыпь, волдыри и лихорадку.
Несколько отдыхающих заразились церкариозом после купания в Светлоярском озере Нижегородской области. Причины заражения — максимальный прогрев стоячей воды и наличие уток, которые переносят заболевание.
Отдыхающие рассказали, что мелководье озера сильно заросло. Из-за этого на некоторых участках под палящим солнцем создались особенно благоприятные условия для развития паразитов.
Церкарии не способны прижиться в человеческом организме: истинные хозяева паразита — водоплавающие птицы (утки, лебеди, чайки). Однако черви могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию с зудом и волдырями.
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