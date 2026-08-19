Пенсионерка погибла в Тынде после мощного пожара в многоквартирном доме
В Тынде в результате мощного пожара в двухэтажном многоквартирном доме погибла 73-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в канале «МЧС Амурской области» на платформе MAX.
Возгорание произошло этой ночью на улице Кольцевой. Огонь охватил одну из квартир и кровлю здания, быстро распространившись на площадь более 500 квадратных метров. Хозяйка горевшей квартиры получила тяжёлые ожоги — её срочно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, пожилая женщина скончалась.
Уточняется, что для ликвидации пожара привлекли 21 специалиста и задействовали три единицы техники. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются. По сведениям Telegram-канала Amur Mash, местные жители считают, что инцидент мог случиться из-за плохой проводки.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Иркутске местная жительница избила и заперла в квартире врача-педиатра, которая пришла на вызов к её ребёнку. Конфликт начался, как только специалист оказалась у двери и попросила выдать ей бахилы, чтобы она могла зайти в помещение.
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