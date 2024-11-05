На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв

Фото: iStock/dzika_mrowka
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.
Уточняется, что взрыв произошел на предприятии в Измите. На объект были направлены сотрудники экстренных служб, медики и силы безопасности.
На данный момент неизвестно, что послужило причиной ЧП и в какой части завода произошел взрыв.
Ранее сообщалось, что в Финляндии в понедельник, 4 ноября, раздался взрыв на заводе по изготовлению тарного картона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Пилила мозг»: Мужчина заживо сжег жену в подмосковном общежитии
Мать-алкоголичка и 50 мигрантов: на 17-летнего сироту из Тюмени «повесили» большой долг после смерти родителей
Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых
На данный момент неизвестно, что послужило причиной ЧП и в какой части завода произошел взрыв.
Ранее сообщалось, что в Финляндии в понедельник, 4 ноября, раздался взрыв на заводе по изготовлению тарного картона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Пилила мозг»: Мужчина заживо сжег жену в подмосковном общежитии
Мать-алкоголичка и 50 мигрантов: на 17-летнего сироту из Тюмени «повесили» большой долг после смерти родителей
Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых
Екатерина Коршунова