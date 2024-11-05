На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв

17-летний Игорь из Тюмени стал сиротой. Его отец скончался, когда Игорю было всего 3 года, а мать, страдавшая от алкогольной зависимости, ушла из жизни в 2020 году. Однако помимо потери близких школьник столкнулся еще с одной бедой: ему предстоит погасить долг за коммунальные услуги, который превышает 860 тысяч рублей. Этот долг образовался после того, как мать Игоря незаконно прописала в их квартире более 50 мигрантов. Подробности – в материале «Радио 1».