Россиянин получил 3 года тюрьмы в США за контрабанду товаров двойного назначения

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В США федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил гражданина России Максима Марченко к трем годам лишения свободы по обвинениям в контрабанде в РФ микроэлектроники двойного назначения. Об этом рассказал адвокат россиянина Керри Лоуренс изданию ТАСС.
«Марченко был приговорен к 36 месяцам заключения. Апелляция подаваться не будет», — заявил адвокат..В марте 2024 года 51-летний мужчина признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании финансовых средств и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения. Мужчину арестовали в сентябре 2023 года.
До этого сообщалось, что в Германии гражданину РФ дали шесть лет за поставки электроники в Россию в обход санкций. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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