В России впервые вынесли приговор по делу о кибертравле

13 сентября 2026, 15:20

21-летнего Михаила Шалимова осудили за кибертравлю школьницы в Великом Новгороде

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Районный суд Новгородской области впервые вынес реальный срок по делу о кибертравле, приведшей к тяжелым последствиям. 21-летнего Михаила Шалимова, полгода терроризировавшего школьницу из Уфы через интернет, приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.