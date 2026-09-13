В России впервые вынесли приговор по делу о кибертравле
Районный суд Новгородской области впервые вынес реальный срок по делу о кибертравле, приведшей к тяжелым последствиям. 21-летнего Михаила Шалимова, полгода терроризировавшего школьницу из Уфы через интернет, приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Конфликт начался весной 2024 года с перепалки в онлайн-чате, посвященном компьютерной игре. Пользователю не понравилось название группы, и он вступил в спор с несовершеннолетней. После того как администраторы удалили агрессора, тот вернулся с другого аккаунта и потребовал, чтобы девушка публично, стоя на коленях, просила прощения. Получив отказ, Шалимов начал систематическую травлю.
Под анонимным аккаунтом он писал угрозы школьнице и членам ее семьи, неоднократно вызывал курьеров на адрес проживания девушки, чтобы будить ее ночью. Используя дубликат SIM-карты матери пострадавшей, он отправлял оскорбительные сообщения от ее имени в домовой чат.
Кульминацией преследования стали три ложных сообщения о минировании — торгового центра, школы и предприятия, где работала мать девушки. Для этого злоумышленник привлекал подставных лиц. Кроме того, Шалимов создал порнографический канал и рассылал от имени отца Кильдияровой фотографии интимного характера детям. От лица самой потерпевшей он вел Telegram-канал, где публиковал чужие видео издевательств над животными, спровоцировав травлю девушки зоозащитниками. Позже в Уфе появились объявления с фотографией школьницы и призывом «помочь найти живодерку».
Мать девочки неоднократно обращалась в полицию, однако там рекомендовали игнорировать анонима. Психологическое состояние жертвы продолжало ухудшаться. Лишь в октябре 2024 года заявление приняли в Следственном комитете Башкирии, а в январе 2025-го фигуранта вычислили и задержали.
Шалимову предъявили обвинения по четырем статьям УК РФ, включая «попытку доведения до самоубийства» и «терроризм». В Великом Новгороде суд сначала рассмотрел два эпизода — «развратные действия в отношении двух и более несовершеннолетних» и «изготовление и распространение порнографических материалов». Позже он стал подсудимым по делу о покушении на доведение до самоубийства. По совокупности преступлений суд назначил Шалимову десять лет лишения свободы, а с учетом ранее вынесенного приговора за другое преступление окончательное наказание составило 12 лет колонии строгого режима.
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