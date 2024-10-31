«Вызывает онкологию»: Врач рассказала про опасные свойства консервированной фасоли

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Когда хочется быстро утолить голод, на помощь приходят консервы. Консервированная фасоль в томатном соусе — один из любимых продуктов многих, потому что ее можно использовать как гарнир, а можно в качестве отдельного блюда. Но не теряются ли полезные свойства фасоли в банке?
Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова в беседе с «Радио 1» сообщила, что консервированная фасоль сама по себе вреда не несет, однако ее стоит употреблять с осторожностью и в ограниченных количествах.
Она также напомнила, что бобовыми можно заменять картофель в салатах и не только, что будет гораздо полезнее и питательнее для организма.
По ее словам, бобовые, несмотря на свою полезность, считаются тяжелыми продуктами, поэтому в больших количествах их употреблять не стоит.
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«Если вы человек здоровый, если у вас нет проблем с гипертонией и вы не съедаете про три банки консервов в день, то проблем не вызовет. Если у вас нет проблем с солевым обменом, вы много двигаетесь, то в разумных пределах можно. В консервированных бобовых много соли и специй. А вы можете взять бобы, протушить их в томатном соусе, будет все то же, только без такого количества добавок», — сказала эксперт.
Она также напомнила, что бобовыми можно заменять картофель в салатах и не только, что будет гораздо полезнее и питательнее для организма.
«Например, можно заменить картофель в салате на отварные бобы. Будет вкусно и полезно. Бобы содержат клетчатку, которой всегда недостаток, а это вызывает страшные болезни, например, онкологию ЖКТ. Вот в картофеле нет столько клетчатки, как в бобах», — объяснила специалист.
По ее словам, бобовые, несмотря на свою полезность, считаются тяжелыми продуктами, поэтому в больших количествах их употреблять не стоит.
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Анастасия Бондарева