Пьяный водитель Subaru Forester врезался в столб в Находке, пассажир погиб
В Находке пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП. Мужчина врезался в опору линии электропередач (ЛЭП), погиб пассажир автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».
Предварительно, 22-летний водитель автомобиля Subaru Forester съехал с проезжей части, когда не справился с управлением. Он двигался по улице Шевченко.
В результате аварии скончался 35-летний пассажир иномарки.
Медики и сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место трагедии. Они установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства случившегося.
