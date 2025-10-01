Пьяный водитель Subaru Forester врезался в столб в Находке, пассажир погиб

01 октября 2025, 04:35

Фото: Telegram-канал «Полиция Приморья» @prim_police

В Находке пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП. Мужчина врезался в опору линии электропередач (ЛЭП), погиб пассажир автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».