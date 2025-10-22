В российской частной школе учительница регулярно поднимает руку на детей — видео

22 октября 2025, 15:24

Учительницу из Казани обвинили в грубом обращении с детьми в частной школе

Фото: Istock/Natalia Bodrova

В Казани мать одного из школьников заявила, что учительница допускает жестокое обращение с детьми. Видеозапись, на которой зафиксированы эти эпизоды, появилась в Telegram-канале «Казань на максималках».