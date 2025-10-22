В российской частной школе учительница регулярно поднимает руку на детей — видео
В Казани мать одного из школьников заявила, что учительница допускает жестокое обращение с детьми. Видеозапись, на которой зафиксированы эти эпизоды, появилась в Telegram-канале «Казань на максималках».
На кадрах видно, как педагог работает в одном из классов платной школы на улице Худякова. Женщина повышает голос на учеников и применяет физическую силу к одному из них.
Конкретно этот инцидент начался с того, что учительница заметила у сидящего за первой партой мальчика повторяющиеся ошибки в письменной работе. Она снова объяснила ему материал, а после этого схватила ребёнка за ухо.
По информации источника, такое поведение преподавательница демонстрирует регулярно. Она часто кричит на детей и может их ударить, что нередко приводит к слезам. Сама учительница отказалась давать комментарии относительно произошедшего. Представители руководства не высказали своей позиции по поводу случившегося.
