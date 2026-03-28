В российской лесополосе нашли странные цинковые гробы

28 марта 2026, 15:12

В лесополосе Ростовской области нашли цинковые гробы с номерами

В лесополосе Азовского района Ростовской области нашли цинковые гробы, помещённые в деревянные обитые тканью ящики. На изделиях присутствует маркировка в виде номеров. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на местных жителей.





По информации издания, первое обращение поступило от жительницы, которая заметила сложенные в кучу ритуальные принадлежности недалеко от посёлка Овощной. В ходе подготовки материала выяснилось, что аналогичные объекты видели в этом же районе ещё в декабре 2025 года.



Один из очевидцев рассказал, что в ночь на 27 марта повторно осмотрел место и обнаружил, что деревянные ящики содержат внутри запаянные цинковые гробы. По его словам, некоторые из них имели следы вскрытия — «как будто топором». Тел внутри не оказалось. Мужчина также обратил внимание на затёртые буквы рядом с цифрами, предположив, что там могли указать фамилии.



Собеседник добавил, что в декабре он насчитывал пять гробов, тогда как сейчас на месте находились три. Он не исключил, что ящики перемещали — зимой они лежали у дороги, теперь — ближе к деревьям. По его данным, в декабре жители уже обращались в полицию, однако о результатах проверки ему неизвестно.



В администрации Азовского района журналистам подтвердили, что на место выезжали глава Обильненского сельского поселения и глава районной администрации. К моменту обращения СМИ за комментарием гробов на месте уже не было. Подробности в пресс-службе не уточнили.



