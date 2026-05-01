В российском детсаду воспитатели пытались скрыть у девочки перелом челюсти
В столичном детском саду воспитатели не вызвали скорую помощь девочке после падения на прогулке и перелома лицевой кости. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Родителям сообщили о «царапине», хотя ребёнок получил открытый перелом челюсти и четыре выбитых зуба. Инцидент произошёл в детском саду № 1387 Управления делами Президента РФ в Никоновском переулке.
Камеры наблюдения зафиксировали, что дети находились без присмотра воспитателя. После падения воспитанницы педагог в течение часа не вызывала скорую, не уведомляла родителей и водила девочку по площадке, а затем оставила её одну в медкабинете.
Когда родители приехали, они увидели пол в крови и услышали крик ребёнка. Потерпевшую позднее прооперировали под общим наркозом. Семья написала заявление в полицию и требует привлечь сотрудницу к уголовной ответственности за халатность.
Читайте также: