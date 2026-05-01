9-летний москвич оформил микрозайм и отдал аферистам 70 тысяч ради видео с блогером
В Москве мошенники выдали себя за блогера-миллионника Велю, который снимает контент по мобильному шутеру Standoff 2, и обманули девятилетнего геймера. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Злоумышленники связались с ребёнком 27 апреля. Аферисты предложили школьнику участие в совместном стриме и игру в CS:GO. При этом они использовали имя известного блогера-миллионника Вели, чтобы вызвать доверие у ребёнка.
Мальчик поверил злоумышленникам и захотел получить видео с кумиром. Для этого он перевёл 70 000 рублей с телефона матери. Позже ребёнок оформил микрозайм через мобильное устройство и отправил эти деньги мошенникам. После получения всей суммы аферисты удалили свой аккаунт и перестали выходить на связь. Семья обратилась в полицию.
