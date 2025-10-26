Под Санкт-Петербургом мужчина пырнул ножом водителя Porsche из-за женщины
В Парголово мужчина ранил ножом нового спутника своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошёл вечером 24 октября на парковке торгового центра на Выборгском шоссе. Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили раненого мужчину в автомобиле Porsche. Машина принадлежит 35-летней жительнице Ленинградской области.
Женщина пояснила, что их с новым спутником преследовал на автомобиле Volkswagen Polo её бывший возлюбленный. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого преследователь ударил оппонента ножом. После этого пострадавший самостоятельно доехал до парковки торгового центра, где ему оказали медицинскую помощь.
