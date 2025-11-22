В подмосковной Коммунарке вновь заметили догхантеров
В подмосковной Коммунарке вновь зафиксировали деятельность догхантеров.
Как сообщает «Москва 24», местные жители обнаружили и опубликовали в социальных сетях тревожные находки. Неизвестные разбросали в популярном у горожан Липовом парке куски хлеба, в которые вложили опасные таблетки.
Этот инцидент — не первое подобное происшествие в указанном районе. В марте прошлого года полиция уже проводила проверку по факту аналогичных сообщений. Тогда злоумышленники тоже раскладывали приманки для животных, но использовали рыболовные крючки. В результате их действий тогда пострадали четыре собаки.
Ранее в Уссурийске мужчина хладнокровно застрелил соседскую кошку.
Читайте также: