В Орле при проведении земляных работ обвалился грунт, погиб рабочий
В Орле на улице Героев Пожарных произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
22 ноября во время земляных работ в траншее обвалился грунт. В этот момент там находился рабочий. Ведомство уточняет, что сообщение поступило от очевидца. Спасатели и пожарные немедленно выехали на место происшествия.
Они обнаружили тело рабочего, которого засыпало землёй. Медики констатировали смерть. Для ликвидации последствий и работы на месте работали 13 сотрудников МЧС, сотрудники полиции и Следственного комитета. Они задействовали три единицы специальной техники. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее в столичном районе Медведково трамвай на огромной скорости снёс двоих пешеходов.
Читайте также: