Жительница Южно-Сахалинска убила парня, разрезав ему ножом пах
В Южно-Сахалинске 28-летняя женщина зарезала своего 27-летнего сожителя во время ссоры. Подозреваемая нанесла мужчине удар ножом в паховую область, от которого тот скончался на месте. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Сахалинской области».
Инцидент произошел 7 октября в квартире на улице Гайдука. Причины ссоры не уточняются. Следствие возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств относительно трагедии. Также решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой.
