Жительница Южно-Сахалинска убила парня, разрезав ему ножом пах

09 октября 2025, 05:36

Фото: iStock/PaulBiryukov

В Южно-Сахалинске 28-летняя женщина зарезала своего 27-летнего сожителя во время ссоры. Подозреваемая нанесла мужчине удар ножом в паховую область, от которого тот скончался на месте. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Сахалинской области».