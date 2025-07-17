Житель Кубани изрезал жене руки после её просьбы о разводе и бросил в ванной умирать
Семейная драма, которая едва не закончилась трагедией, случилась 13 июля в Тихорецком районе Краснодарского края. 44-летний мужчина поздним вечером прибыл в станицу Новорождественскую к своей жене для разговора. Подробности сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Супруги проживали раздельно и общение у них не задалось. Вспыхнула ссора и женщина заявила о разводе. Супруг пришёл в ярость, схватил нож и напал на жену. Агрессор сковал её руки наручниками, обмотал ей ноги и заклеил рот скотчем. Затем он уложил потерпевшую в наполненную водой ванну и нанёс глубокие порезы на её запястья.
Женщина притворилась мёртвой, а её супруг, инсценировав суицид, уехал. Позже он позвонил в экстренные службы и заявил о желании своей жены свести счёты с жизнью.
Но потерпевшая после ухода убийцы смогла выбраться на улицу и позвать соседей на помощь, которые вызвали медиков и полицию. Убийцу оперативно задержали и в ближайшее время ему предъявят обвинение.
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