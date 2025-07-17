Житель Кубани изрезал жене руки после её просьбы о разводе и бросил в ванной умирать

17 июля 2025, 19:18

На Кубани мужчина инсценировал суицид супруги из-за развода

Фото: Istock/udra

Семейная драма, которая едва не закончилась трагедией, случилась 13 июля в Тихорецком районе Краснодарского края. 44-летний мужчина поздним вечером прибыл в станицу Новорождественскую к своей жене для разговора. Подробности сообщает региональное управление Следственного комитета России.