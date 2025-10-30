В Петербурге из мусоровоза вывалился труп мужчины
Следователи Красносельского района Санкт-Петербурга организовали доследственную проверку. Они выясняют все детали смерти мужчины, тело которого обнаружили на полигоне для хранения отходов. Об этом сообщает региональный главк СК.
Инцидент произошёл 29 октября на Волхонском шоссе. После разгрузки мусоровоза работники полигона нашли труп неизвестного мужчины. Специалисты осмотрели тело на месте. Они не зафиксировали никаких внешних признаков, которые указывали бы на насильственную смерть.
В ходе первичной проверки следователи уже установили некоторую информацию о погибшем. Мужчина являлся уроженцем Вологодской области и не имел в Санкт-Петербурге постоянного места жительства.
Чтобы точно определить причину смерти, следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу. Её результаты прояснят обстоятельства произошедшего.
