В Новой Москве загорелся многоквартирный жилой дом

30 октября 2025, 13:01

В Москве пожар в квартире на улице Яворки потушили с участием 39 спасателей

Фото: Istock/photovs

В Новой Москве пожар вспыхнул в одном из жилых домов на улице Яворки. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Осторожно, Москва».