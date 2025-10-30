В Новой Москве загорелся многоквартирный жилой дом
В Новой Москве пожар вспыхнул в одном из жилых домов на улице Яворки. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Огонь охватил помещения на пятом этаже здания. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Для тушения пожара работали 39 специалистов и девять единиц техники.
По предварительной информации, огонь распространился по кухне и частично перешёл на балкон. Огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. До прибытия пожарных расчётов шесть человек самостоятельно покинули помещения. Уточняется, что семья из загоревшейся квартиры успела эвакуироваться.
