Соседка уговорила 8-летнего ребенка ослушаться маму и он больше не вернулся домой: подробности трагедии под Пермью

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Трагедия произошла в городе Добрянка Пермского края. 8-летний мальчик ушел гулять с друзьями во двор и больше не вернулся. Последней с детьми общалась соседка. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Обычный летний день
17 августа 2023 стояла жаркая погода. Отличный солнечный день совсем не предвещал беды. Дети во дворе бегали и играли, наслаждаясь оставшимися днями летних каникул. Внезапно к детям подошла их соседка и предложила всем вместе с ней отправиться на речку. Она собиралась на водоем со своим ребенком, а за компанию пригласила и всех детишек, играющих во дворе. Рады предложению были все, кроме 8-летнего мальчика. Он сказал, что его мама запрещает ходить к воде без присмотра взрослых. Но добрая соседка уговорила мальчика, ведь на речку он пойдет не один, а маме она обещала позвонить.
Из воды сами вышли не все
Фото: iStock/pedphoto36pm
После того как соседка и дети из двора пришли на речку, все стали заниматься своими делами. Дети разбрелись: кто-то играл на берегу, другие плавали в реке. Женщину часто отвлекал свой ребенок. Мальчик, который не хотел идти к воде, решил вместе с друзьями залезть купаться. Только в отличие от других детей, плавал он не совсем уверенно, а в момент, когда попал на глубину, вовсе начал тонуть. Барахтанье ребенка заметил его друг и позвал взрослых.
На место случившегося была вызвана скора медицинская помощь, но ехала она очень долго, а состояние мальчика ухудшалось. Ребенка в больницу один из очевидцев решил везти сам.
Мама мальчика узнала о случившемся позже всех
Когда ребенок был уже в больнице соседка решила рассказать все матери.
«Услышав стук в дверь, я подумала, что это балуются дети, открыла, а на пороге стоит соседка вся в песке и говорит: «Таня, пойдем отойдем». Я сразу почувствовала неладное», — рассказывает мама ребенка «КП-Пермь».В момент, когда мать ребёнка добралась до больницы, он был ещё в реанимации. Медики боролись за его жизнь до последнего, но спасти мальчика так и не удалось.
Сын мигрантов пнул мальчика в лицо и поплатился
«Добрую» соседку привлекли к уголовной ответственности
По факту случившегося сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. 29 ноября 2023 года Пермским судом выл вынесен обвинительный приговор соседке. Женщина за «доброе дело» получила наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы и возмещение семье морального вреда на 600 тысяч рублей.
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