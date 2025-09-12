В российском городе незнакомец пытался увести двух мальчиков с игровой площадки
В Санкт-Петербурге задержали безработного мужчину после попытки увести двух мальчиков с детской площадки. Об этом сообщает портал 78.ru.
По данным издания, одна из местных жительниц стала свидетельницей подозрительной ситуации на детской площадке. Она наблюдала, как неизвестный мужчина в возрасте около 50 лет активно общался с двумя мальчиками.
Незнакомец предлагал детям конфеты и яблоки и пытался уговорить их куда-то пойти с ним. Женщина расценила такое поведение как потенциально опасное и незамедлительно сообщила в правоохранительные органы.
Полицейские оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого. Они доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Но вскоре медики забрали его оттуда. Мужчина жаловался на сильную головную боль. По предварительной информации, задержанный не имеет постоянного места работы.
