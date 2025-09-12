В российском городе незнакомец пытался увести двух мальчиков с игровой площадки

12 сентября 2025, 12:00

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в попытке похищения детей

Фото: Istock/Nadezhda1906

В Санкт-Петербурге задержали безработного мужчину после попытки увести двух мальчиков с детской площадки. Об этом сообщает портал 78.ru.