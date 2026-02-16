Во Владивостоке горит зоопарк — видео

Достижения.рф

Baza: Во Владивостоке горит зоопарк «Садгород»
Пожарные во Владивостоке тушат возгорание на территории зоопарка «Садгород». Как пишет Baza, к месту происшествия стянули восемь расчётов, огонь охватил кровлю жилого дома.



Хозяйка зоопарка рассказала, что сначала загорелась хозпостройка, после чего пламя перекинулось на дом. Ранее в соцсетях писали, что внутри могли находиться террариумы с рептилиями и что там якобы жили шимпанзе, однако владелица опровергла эту информацию. По её словам, ни люди, ни животные не пострадали.



Перед этим стала известна причина пожара в московском хостеле. По данным SHOT, в здании в 1‑м Магистральном тупике загорелся обогреватель.

Пламя быстро распространилось на мебель и элементы отделки, в результате огнём охватило две комнаты и коридор. Площадь возгорания составила около 80 квадратов.

