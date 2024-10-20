В российском городе объявили красный уровень угрозы беспилотников

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Красный уровень угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) установлен в Липецком и Становлянском муниципальных районах. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», – уточнил он.
Артамонов призвал жителей оставаться в своих домах, подальше от окон и в безопасных местах до отмены предупреждения.
Ранее российские подразделения ПВО уничтожили еще один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. В результате инцидента никто не пострадал.
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Александр Климов