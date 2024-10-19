В Минобороны РФ назвали число сбитых за ночь беспилотников

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Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 16 украинских дронов над территорией РФ. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что в период с 00:00 до 06:00 мск над Брянской областью были ликвидированы 13 беспилотников, два — над территорией Ростовской области и еще один — над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что ефрейтор Андрей Стащищак сбил восемь вражеских БПЛА, прикрывая штурмовую группу, которая продвигалась в зоне спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Семь украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью
Ранее сообщалось, что ефрейтор Андрей Стащищак сбил восемь вражеских БПЛА, прикрывая штурмовую группу, которая продвигалась в зоне спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Семь украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью
Екатерина Коршунова