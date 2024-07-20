В Севастополе объявили ракетную опасность

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В Севастополе была объявлена ракетная угроза, позже ее отменили, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развозжаева.
Угроза баллистической ракеты была объявлена в 2:43 по московскому времени. Через пять минут тревога была отменена.
В полдень 23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над крупным пляжем, осколки посыпались на отдыхающих.
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«Отбой опасности по баллистике!», – написал Развожаев.
В полдень 23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над крупным пляжем, осколки посыпались на отдыхающих.
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Александр Климов