Стало известно, как 88 тысяч долларов в сумке оказались выброшенными на улицу
Выяснилось, что найденные ранее в Москве 88 000 долларов выбросила семилетняя девочка. Как сообщает Telegram-канал Mash, так она решила отомстить матери после ссоры.
Инцидент произошёл днём 30 марта в Мещанском районе столицы. Ребёнок 2018 года рождения взял сумку матери с валютой и выбросил её содержимое из окна. Общая сумма составила примерно семь с половиной миллионов рублей.
Мимо проходили подростки — они обнаружили деньги. Часть суммы школьники забрали себе, а остальное сожгли. Позже они рассказали о случившемся родителям. Те решили разыскать владелицу денег и вернуть ей оставшееся.
