Стало известно, как 88 тысяч долларов в сумке оказались выброшенными на улицу

31 марта 2026, 12:18

Семилетняя москвичка выбросила из окна 88 000 долларов после ссоры с матерью

Фото: Istock/diane39

Выяснилось, что найденные ранее в Москве 88 000 долларов выбросила семилетняя девочка. Как сообщает Telegram-канал Mash, так она решила отомстить матери после ссоры.