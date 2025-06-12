В российском городе подросток разместил 400 стикеров с нацистской символикой в соцсетях

12 июня 2025, 21:17

В Белово поймали подростка, который размещал стикеры с нацистской символикой в соцсетях

Фото: Istock/Hari Sucahyo

В Кемеровской области правоохранительные органы нашли 16-летнего подростка, распространявшего запрещенную символику в мессенджере Телеграм. О данном инциденте сообщает «Газета.RU».