В российском городе подросток разместил 400 стикеров с нацистской символикой в соцсетях
В Кемеровской области правоохранительные органы нашли 16-летнего подростка, распространявшего запрещенную символику в мессенджере Телеграм. О данном инциденте сообщает «Газета.RU».
В городе Белово Кемеровской области сотрудникам полиции удалось выявить личность нарушителя. 16-летний юноша разместил в своём Telegram-канале свыше 400 стикеров с нацистской символикой. Однако, несмотря на свои попытки сохранить анонимность малолетний нарушитель был обнаружен и приглашён вместе в матерью на беседу.
На заседание комиссии по делам несовершеннолетних подросток пришёл с георгиевскими лентами и принес публичные извинения, назвав своё поведение «безобразной ошибкой».
Несовершеннолетний юноша ограничился предупреждением. Но в органах правопорядка отметили, что за повторное нарушение подростка ждёт уголовная ответственность с возможным заключением под стражу сроком до четырёх лет.
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