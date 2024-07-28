В российском городе повредили воинский мемориал

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В парке Мира в Благовещенке неизвестные повредили памятник «Мир, Жизнь и Отечество защитившим. От молодого поколения – старшему» сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил предоставить отчет по факту проверки сообщения о повреждении воинского мемориала.
Ранее в Москве полицейские задержали 57-летнего мужчину из Тульской области, который испортил памятник маршалу Жукову на Манежной площади.
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Александр Климов