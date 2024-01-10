В центре Петербурга ледяная глыба упала на голову женщине.

Фото: istockphoto/geyzer
Прогулка по центру Санкт-Петербурга обернулась для жительницы Колпинского района травмой головы. Около Аничкова моста через Фонтанку на голову 32-летней женщине упала глыба льда.
После аномальных морозов, из-за которых на крышах образовались огромные наледи, в город пришла оттепель. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, к середине недели воздух прогреется до нуля градусов, возможна даже плюсовая температура. В таких условиях избежать гололедицы и падения с крыш оттаявшего льда не удастся, говорит метеоролог. Сам он предпочитает ходить по обочинам дороги и держаться подальше от крыш, особенно в центре города.
Читайте также:
Четырёх человек с обморожением госпитализировали в Санкт-Петербурге
Травматолог Соколова рассказала, как уберечь детей от падения сосулек с крыш
В Уфе глыба льда упала на крышу автомобиля — внутри находилась девушка
Александр Бойцов