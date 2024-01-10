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В центре Петербурга ледяная глыба упала на голову женщине

10 января 2024, 16:20
Фото: istockphoto/geyzer

Фото: istockphoto/geyzer

Прогулка по центру Санкт-Петербурга обернулась для жительницы Колпинского района травмой головы. Около Аничкова моста через Фонтанку на голову 32-летней женщине упала глыба льда.

По словам женщины, она с приятелем шла по нечётной стороне Невского перехода и остановилась у пешеходного перехода на набережной. В этот момент на них сверху упала ледяная глыба. К счастью, удар пришёлся по касательной, и серьёзных травм удалось избежать. В больнице петербурженку осмотрели врачи, диагностировали ушиб головы и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

После аномальных морозов, из-за которых на крышах образовались огромные наледи, в город пришла оттепель. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, к середине недели воздух прогреется до нуля градусов, возможна даже плюсовая температура. В таких условиях избежать гололедицы и падения с крыш оттаявшего льда не удастся, говорит метеоролог. Сам он предпочитает ходить по обочинам дороги и держаться подальше от крыш, особенно в центре города.

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#город
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#санкт-петербург
#крыша
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В российском городе пропал свет
В нескольких районах Омска из-за аварии пропал свет
10 января 2024, 16:39

Фото: istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Жители нескольких районов российского города Омска остались без электричества. Об этом сообщает городское издание NGS55.ru.
Уточняется, что подача электроэнергии остановилась в Левобережье, на правом берегу Оми и в районе Московка.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Омской области Владимир Шнипко, причиной сбоя является автоматически аварийная защита на подстанции «Таврическая». Из-за нее подача электричества в город отключилась на треть его территории.

При этом, восстановить подачу света планируют в течение часа.

Ранее, подача тепла и горячей воды остановилась более чем в 200 местных домов в подмосковных Химках из-за аварии на распределительной тепловой сети

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#жкх
#город
#аварии
#свет
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На мусорку в московском дворе выбросили гроб
10 января 2024, 16:32

Фото: iStock/kzenon

Жители обычного московского двора обнаружили на своей мусорке выброшенный гроб, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, необычную находку обнаружили жители одного из домов в Центральном административном округе столицы.

Гроб без крышки с розовой драпировкой буднично оставили рядом с мусорным контейнером.

Местные жители не захотели долго смотреть на стоящий рядом с мусоркой гроб и вызвали сотрудников Жилищника.

Прибывшие на место происшествия сотрудник не пожелали забирать гроб вместе со всем остальным мусором и аккуратно положили его на пустое парковочное место. По словам местных жителей, гроб до сих пор лежит на своём месте.

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#москва
#мусор
#коммунальные службы
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В Химках более 200 жилых домов остались без отопления и горячей воды
10 января 2024, 16:30

Фото: iStock/Antonistock

Подача тепла и горячей воды прекратилась более чем в 200 жилых домов в подмосковных Химках из-за аварии на распределительной тепловой сети, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
«Отопления лишились 215 многоквартирных домов в микрорайоне Новогорск-Планерная. Авария затронула жилые дома на улицах Дружбы, Бабакина, Машинцева, 9 Мая, Молодёжная, Молодёжный проезд, проспект Мельникова, Нагорное шоссе, улица Марии Рубцовой, Куркинское шоссе, Парковая, Лавочкина, Панфилова, Строителей и Родионова», — говорится в сообщении.
Кроме того, без тепла остались восемь школ, 17 детсадов, четыре поликлиники и больница. Восстановить отопление и подачу горячей воды планируется до конца дня.

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#авария
#больница
#отопление
#дома
#химки
#горячая вода
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В ДТП на трассе погибла многодетная мать из Тюменской области
10 января 2024, 16:21

Фото: iStock/Motortion

Мать троих детей из Тюменской области погибла в страшной аварии на трассе, об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла на 180-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск.

«От удара легковой автомобиль разорвало на две части и разбросало на расстоянии около 50-ти метров. Погибла 34-летняя жительница Исетского района, у нее остались трое детей», — прокомментировали ситуацию представители Госавтоинспекции.

В ведомстве также подчеркнули, что легковой автомобиль, которым управляла женщина, врезался в грузовик. Именно от этого столкновения машину многодетной матери и разорвало на две части.

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#грузовик
#автодороги
#тюмень
#дтп
#смерть
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СК: Школьник из Красноярска умер, употребив найденный на улице порошок
10 января 2024, 16:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Красноярске школьник умер после того, как попробовал найденный на улице порошок, об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, тело тринадцатилетнего подростка обнаружили в квартире на проспекте Свободном 9 января.

В полицию обратилась мать погибшего мальчика. Она сообщила, что её сын нашёл на улице некий свёрток с порошком и употребил его. Его бездыханное тело женщина обнаружила несколько часов спустя, когда вернулась домой с работы.

Смертельный порошок, который нашёл подросток, в настоящий момент находится на экспертизе. Отмечается, что семья парня ни на каком учёте не состояла.

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#красноярский край
#смерть
#следственный комитет
#подросток
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Mash: Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай
10 января 2024, 15:53

Фото: iStock/frentusha

Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai. Об этом сообщает телегам-канал Mash.
Отмечается, что причиной его недовольства послужил отказ бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. По информации источника, экс-футболист московского ЦСКА и «Краснодара» должен был улететь из аэропорта Внуково вместе с близкими сегодня, 10 января, в 4:45 утра. Однако после завершения посадки капитан сообщил об обнаруженной неисправности в самолете, в результате чего вылет перенесли на 23:30.

Во время того, когда пассажиры стали покидать самолет, Мамаев заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не вернут коляску для ребёнка. Бывший спортсмен кричал и матерился, после чего пошел в зал ожидания.

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#суд
#самолет
#внуково
#пассажиры
#спортсмен
#футболист
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Женщина родила в самолете во время полета в Душанбе и получила 55 тысяч рублей
10 января 2024, 15:53

Фото: istockphoto / Diy13

После того как самолет набрал высоту, одна из пассажирок начала кричать., у нее отошли воды. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
Уточняется, что одна из бортпроводниц в прошлом работала медиком, и одна из пассажирок была действующей медсестрой. Женщины оперативно среагировали, положили рожавшую в необходимое положение и подготовили набор для родов.

При этом, процедура прошла успешно. Мама и ребенок после приземления направились в больницу. Пассажиры рейса собрали новорожденной девочке, которое составило 55 тысяч рублей.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что женищна родила ребенка в метро. По данным Дептранса, новорождённая появилась на свет вечером 9 января прямо на станции столичного метрополитена «Нагатинская».

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#пассажиры
#женщины
#мама
#самолет
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Самый сильный подросток России погиб в ДТП
10 января 2024, 15:35

Фото: istockphoto / z1b

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев скончался на 17-м году жизни в результате аварии в Башкирии, передает Госавтоинспекция республики.
Трагедия произошла на 1356-м километре трассы М5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2109, на котором передвигался спортсмен, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовиком Renault Premium.

После ДТП, несовершеннолетнего водителя и его 14-летнего пассажира направили в больницу. При этом, водитель грузовика не пострадал. Через сутки Сергей Батяев скончался от полученных травм.

Уточнется, что за рулем отечественного автомобиля находился сам Батяев. Ранее, в 2019 году признали самым сильным подростком России.

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#трагедия
#автомобиль
#столкновение
#спортсмен
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«Ты меня уважаешь?»: Глава аэропорта Челябинска напился и устроил дебош в самолете
Гендиректор челябинского аэропорта устроил пьяный дебош на борту самолета
10 января 2024, 15:32

Фото: istock / Diy1

Генеральный директор аэропорта Челябинска Виталий Кашин задержан в петербургской авиагавани Пулково за пьяный дебош на борту самолета. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источник, глава аэропорта отправился в Санкт-Петербург 6 января «по личным делам». Кашин перебрал с алкоголем и во время полета стал себя неподобающим образом. Он кричал, оскорблял членов экипажа и называл авиакомпанию, рейсом которой следовал, «говном».

В публикации также указано, что мужчина начал выяснить отношения, сопровождая фразами «уважаешь/не уважаешь» и «поговорить надо».

Кашина задержали сотрудники полиции. В отношении дебошира составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что в норильском аэропорту самолет выкатился за пределы полосы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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