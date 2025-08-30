В российском городе провокаторша изводит многодетную мать ради наживы

30 августа 2025, 20:17

В Самаре женщина из жертвы стала фигуранткой уголовного дела из-за провокаций

Фото: Istock/DuyDo

В Самаре уже год длится конфликт между двумя соседками, одной из которых является мать четверых детей. Подробности сообщает РЕН ТВ.





По словам потерпевшей Натальи Галактионовой, местная жительница Ирина Кулагина регулярно её провоцирует.

«Она, видя мою машину около магазина, тут же туда забегает и стоит уже с камерой, меня снимает... Всё это она комментирует постоянно, пытается меня спровоцировать. Она уже стала высказывать диагноз моего ребёнка», — рассказала Наталья.