В российском городе провокаторша изводит многодетную мать ради наживы
В Самаре женщина из жертвы стала фигуранткой уголовного дела из-за провокаций
В Самаре уже год длится конфликт между двумя соседками, одной из которых является мать четверых детей. Подробности сообщает РЕН ТВ.
По словам потерпевшей Натальи Галактионовой, местная жительница Ирина Кулагина регулярно её провоцирует.
«Она, видя мою машину около магазина, тут же туда забегает и стоит уже с камерой, меня снимает... Всё это она комментирует постоянно, пытается меня спровоцировать. Она уже стала высказывать диагноз моего ребёнка», — рассказала Наталья.Галактионова ответила бранью на высказывания о своём ребёнке, но её оштрафовали за оскорбления, а соседи полагают, что Кулагина использует суды для заработка. В ответ Наталья подала заявление о нарушении частной жизни, что привело к уголовному делу против Кулагиной. Ей грозит до 2 лет лишения свободы, вопрос о мере пресечения будет решаться в ближайшее время.