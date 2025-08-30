В российском регионе ребёнок выпал из окна с москитной сеткой
В Архангельске в результате падения из окна многоквартирного дома скончался двухлетний ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
По предварительным данным, мальчик забрался на подоконник и опёрся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. На место происшествия незамедлительно были вызваны экстренные службы. С тяжёлыми травмами ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи боролись за его жизнь.
Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти мальчика не удалось — он скончался от полученных повреждений. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Причинение смерти по неосторожности». Расследование происшествия продолжается.
