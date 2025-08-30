В Москве мотовзвод ДПС устроил погоню за электросамокатчиком
В районе Измайлово в Москве сотрудники ГИБДД были вынуждены организовать преследование самокатчика, допустившего нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Москва 24.
По данным правоохранительных органов, гражданин, передвигавшийся на электросамокате, отказался подчиниться законному требованию инспекторов об остановке. В ходе преследования, в котором был задействован мотовзвод, нарушитель оставил арендованное средство передвижения и попытался скрыться пешком.
Однако его задержали во дворе одного из домов. Информация о причинах нарушения и дальнейших действиях правоохранительных органов уточняется.
Ранее столичный суд постановил конфисковать автомобиль у москвички за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
