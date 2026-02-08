Российские туристы вторые сутки не могут вылететь с Пхукета в Москву
Российские туристы уже вторые сутки не могут улететь с Пхукета домой из-за массовых задержек рейсов. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
По данным источника, рейс Azur Air 2902 в Москву снова перенесли. Еще несколько рейсов в Россию задерживаются на десять часов и более. Причиной переносов, по имеющейся информации, стала задержка трансфера экипажа, связанная с проходящими в Таиланде выборами.
Ранее сообщалось о массовом отравлении российских туристов в одном из отелей Пхукета. Пострадавшие жаловались на боли в животе, тошноту и диарею после употребления коктейлей. Местные медики уверены, что лед для приготовления напитков замораживали из водопроводной воды, непригодной в Таиланде для питья.
